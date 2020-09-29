"Конечно, мы готовы. Для нас это один из важнейших матчей в сезоне. Хотим победить и попасть в Лигу чемпионов.

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Думаю, защита Динамо выглядит неплохо. Хочется доказать это на поле. Будем удерживать счет или играть на победу? Мы хотим пройти в групповой раунд. А как получится, увидим", – поделился Кендзера в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, ответный матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Гент состоится 29 сентября, начало в 22:00. В первой встрече динамовцы выиграли бельгийцев (2:1).

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