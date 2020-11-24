"Швидше за все, буде трохи інший матч, тому що ми граємо у себе вдома, і ми повинні володіти ініціативою і намагатися більше грати з м'ячем. Головний тренер скаже на теоретичних заняттях своє бачення того, як повинна проходити гра.

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Ті футболісти Барселони, які не грають, отримають шанс проявити себе. Вони гратимуть з подвійною або навіть з потрійною мотивацією, тому що в такій команді, як Барселона, божевільна конкуренція. Мені здається буде ще складніше, ніж було на Камп Ноу", – сказав Буяльський в коментарі Футбол News.

Зауважимо, зустріч між Динамо та Барселоною в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів пройде сьогодні, 24 листопада, початок о 22:00. "Біло-сині" йдуть третіми з одним очком, "блаугранас" очолюють квартет G з дев'ятьма пунктами.

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