Динамо – Барселона: передматчева прес-конференція Серхі
Головний тренер Барселони Серхі Бархуан хоче бачити згуртовану команду у матчі Ліги чемпіонів проти Динамо.
Дебют в ЛЧ
Для мене честь бути тренером Барси у Лізі чемпіонів, особливо – після кар'єри гравця у цьому клубі. Футболісти звикли до тиску. Це особлива гра, усе в наших руках. Ми врахували попередні помилки, знаємо, у яких аспектах потрібно додавати.
Заявка
Декілька гравців щойно повернулися з лазарету. Вони хочуть допомогти команді, і кожен з них матиме шанс зіграти.
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Вирішальний матч
Барселона завжди повинна перемагати, не лише завтра. Перемога принесе радість і оптимізм. Я провів не так багато тренувань, але усі вони були дуже інтенсивними. Таланту нам вистачає. Розуміємо усю важливість цього матчу і трьох очок.
Стратегія
Ми маємо дотримуватися власного стилю: бути цілісним організмом, контролювати м'яч, знаходити вільні зони. У мене зовсім мало часу, але я хочу використати його з максимальною користю для клубу.
Дембеле
Його не було декілька місяців, і ми повинні бути обережними. Але він хоче допомогти. Для Усмана важливий ігровий ритм.
Коутінью
Моє завдання – повернути найкращого Коутінью. Я розмоляв з ним. Зрештою, мене теж освистував Камп Ноу. Коутінью має бути командним гравцем, самому – набагато складніше.
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