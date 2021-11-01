Дебют в ЛЧ

Для мене честь бути тренером Барси у Лізі чемпіонів, особливо – після кар'єри гравця у цьому клубі. Футболісти звикли до тиску. Це особлива гра, усе в наших руках. Ми врахували попередні помилки, знаємо, у яких аспектах потрібно додавати.

Заявка

Декілька гравців щойно повернулися з лазарету. Вони хочуть допомогти команді, і кожен з них матиме шанс зіграти.

Динамо – Барселона: тренерський штаб форсував повернення зірок

Вирішальний матч

Барселона завжди повинна перемагати, не лише завтра. Перемога принесе радість і оптимізм. Я провів не так багато тренувань, але усі вони були дуже інтенсивними. Таланту нам вистачає. Розуміємо усю важливість цього матчу і трьох очок.

Стратегія

Ми маємо дотримуватися власного стилю: бути цілісним організмом, контролювати м'яч, знаходити вільні зони. У мене зовсім мало часу, але я хочу використати його з максимальною користю для клубу.

Дембеле

Його не було декілька місяців, і ми повинні бути обережними. Але він хоче допомогти. Для Усмана важливий ігровий ритм.

Коутінью

Моє завдання – повернути найкращого Коутінью. Я розмоляв з ним. Зрештою, мене теж освистував Камп Ноу. Коутінью має бути командним гравцем, самому – набагато складніше.

Пройшов школу Кройфа, страждав з ван Галом і ганьбився проти Динамо – Барса обрала тренера, який підстрахує Хаві у Києві