Дебют в ЛЧ

Для меня честь быть тренером Барсы в Лиге чемпионов, особенно после карьеры игрока в этом клубе. Футболисты привыкли к давлению. Это особенная игра, все в наших руках. Мы учли предыдущие ошибки, знаем, в каких аспектах нужно прибавлять.

Заявка

Несколько игроков только что вернулись из лазарета. Они хотят помочь команде, и у каждого из них будет шанс сыграть.

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Решающий матч

Барселона всегда должна побеждать, не только завтра. Победа принесет радость и оптимизм с точки зрения на будущее. Я провел не так много тренировок, но все они были очень интенсивными. Таланта нам хватает. Понимаем всю значимость этого матча и трех очков.

Стратегия

Мы должны придерживаться собственного стиля: быть цельным организмом, контролировать мяч, находить свободные зоны. У меня совсем мало времени, но я хочу использовать его с максимальной пользой для клуба.

Дембеле

Его не было несколько месяцев, и мы должны быть осторожны. Но он хочет помочь. Для Усмана важен игровой ритм.

Коутиньо

Моя задача – вернуть лучшего Коутиньо. Я побеседовал с ним. В конце концов меня тоже освистывал Камп Ноу. Коутиньо должен быть командным игроком, самому гораздо сложнее.

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