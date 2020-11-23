Наставник Динамо Мирча Луческу собрал 24-х футболистов на тренировке перед поединком 4-го тура группового этапа против Барселоны, сообщает dynamomania.

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Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет, Валентин Моргун.

Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Томаш Кендзера, Денис Попов, Илья Забарный, Антон Боль, Даниил Скорко.

Полузащитники: Тудор Белуце, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили.

Нападающие: Клейтон да Силва, Владислав Супряга, Артем Беседин.

Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков занимались отдельно. В матче с Барселоной они не сыграют.

Напомним, 24 ноября Динамо будет принимать Барселону в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ, начало в 22:00. Сейчас подопечные Луческу расположились на третьей строчке в группе, имея в активе лишь один зачетный балл.

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