"На мій погляд, для динамівців це останній шанс пробитися у єврокубкову весну. Тим більше, що опонент – це не та грізна Барселона часів Ліонеля Мессі, котра змітала всіх підряд зі свого шляху. До того ж, у каталонців серйозні кадрові втрати та й зміни на тренерському містку дадуться взнаки.

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Втім, хтось може помітити, що були випадки, коли Барселона грала з Динамо екскпериментальним складом, проте це не заважало їй легко перемагати. Гадаю, кияни останнім часом додали на міжнародній арені. До речі, навіть добре, що останні поєдинки з Маріуполем вони провели невиразно. Отримають прочухана від Mірчі Луческу і зліші будуть, оскільки саме максимальної концентрації їм явно не вистачало з азовцями.

Згоден, у Динамо залишаються проблеми з центральним нападником, але у поєдинку з Барселоною все одно не варто сподіватися отримати дивіденди у позиційному наступі, шанс – у блискавичному переході від оборони в атаку. А якщо ще вдасться забити швидкий гол, то господарі можуть відсвяткувати перемогу", – сказав Гецко у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, кияни зіграють з каталонцями вже сьогодні, 2 листопада. Початок зустрічі о 22:00.

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