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Динамо – Аякс: Нерес після травми і Зієш залякують киян голами на тренуванні

19:29 260 Читать на русском
Динамо – Аякс: Нерес після травми і Зієш залякують киян голами на тренуванні
Давід Нерес / фото: соцмережі

Півзахисник Хакім Зієш та форвард Давід Нерес готові зіграти за Аякс у матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти Динамо.

Давід Нерес встиг відновитися після травми і зможе зіграти проти Динамо. Бразилець вже продемонстрував, що знаходиться у чудовій форму на передматчевому тренуванні Аякса.

Динамо – Аякс: анонс матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Автор одного із забитих м'ячів у ворота киян у першому матчі Хакім Зієш вирішив не відставати від партнера по команді і теж забив красивий гол на тренуванні перед матчем з Динамо.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
до матчу
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:
6
хв
Аякс
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Аякс Аякс Ліга чемпіонів Динамо - Аякс Відеоновини Хакім Зієш Хакім Зієш Давід Нерес Давід Нерес
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