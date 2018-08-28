Динамо – Аякс: Нерес після травми і Зієш залякують киян голами на тренуванні

Півзахисник Хакім Зієш та форвард Давід Нерес готові зіграти за Аякс у матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти Динамо.

Давід Нерес встиг відновитися після травми і зможе зіграти проти Динамо. Бразилець вже продемонстрував, що знаходиться у чудовій форму на передматчевому тренуванні Аякса.

Динамо – Аякс: анонс матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Автор одного із забитих м'ячів у ворота киян у першому матчі Хакім Зієш вирішив не відставати від партнера по команді і теж забив красивий гол на тренуванні перед матчем з Динамо.