Динамо – Аякс: Нерес после травмы и Зиеш запугивают киевлян голами на тренировке

Полузащитник Хаким Зиеш и форвард Давид Нерес готовы сыграть за Аякс в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против Динамо.

Давид Нерес успел восстановиться после травмы и сможет сыграть против Динамо. Бразилец уже продемонстрировал, что находится в прекрасной форме на предматчевой тренировке Аякса.

Динамо – Аякс: анонс матча плей-офф Лиги чемпионов

Автор одного из забитых мячей в ворота киевлян в первом матче Хаким Зиеш решил не отставать от партнера по команде и тоже забил красивый гол на тренировке перед матчем с Динамо.