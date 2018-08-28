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Динамо – Аякс: Нерес после травмы и Зиеш запугивают киевлян голами на тренировке

19:29 326 Читати українською
Динамо – Аякс: Нерес после травмы и Зиеш запугивают киевлян голами на тренировке
Давид Нерес / фото: соцсети

Полузащитник Хаким Зиеш и форвард Давид Нерес готовы сыграть за Аякс в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против Динамо.

Давид Нерес успел восстановиться после травмы и сможет сыграть против Динамо. Бразилец уже продемонстрировал, что находится в прекрасной форме на предматчевой тренировке Аякса.

Динамо – Аякс: анонс матча плей-офф Лиги чемпионов

Автор одного из забитых мячей в ворота киевлян в первом матче Хаким Зиеш решил не отставать от партнера по команде и тоже забил красивый гол на тренировке перед матчем с Динамо.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев

live 80'
0 : 0
Аякс
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Лига чемпионов Динамо Киев - Аякс Аякс Аякс Видеоновости Хаким Зиеш Хаким Зиеш Давид Нерес Давид Нерес
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