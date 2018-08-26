Динамо – Аякс: амстердамці прилетіли до Києва

Нідерландський клуб вже прибув до Києва на матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Динамо.

Аякс вже прилетів до столиці України на матч-відповідь кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Динамо, повідомляє Twitter Ajax-Life.

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"Ми вже в Києві, все відбудеться там внизу", – написав Аякс у Twitter, опублікувавши фото ілюмінатора літака з видом на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться 28 серпня, початок о 22:00. Перший поєдинок між цими командами завершився впевненою перемогою нідерландців – 3:1.

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