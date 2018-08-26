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Динамо – Аякс: амстердамцы прилетели в Киев

14:42 119 Читати українською
Динамо – Аякс: амстердамцы прилетели в Киев
Динамо – Аякс: амстердамці прилетіли до Києва

Нидерландский клуб уже прибыл в Киев на матч плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против Динамо.

Аякс уже прилетел в столицу Украины на матч квалификации Лиги Чемпионов против Динамо, сообщает Twitter Ajax-Life.

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"Мы уже в Киеве, все произойдет там внизу", – написал Аякс в Twitter, опубликовав фото из иллюминатора самолета с видом на НСК Олимпийский.

Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится 28 августа, начало в 22:00. Первый поединок между этими командами завершился уверенной победой нидерландцев – 3:1.

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Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
до матча
2
дн
:
5
час
:
21
мин
Аякс
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Лига чемпионов Динамо Киев - Аякс Аякс Аякс
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