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Ді Марія: Ліверпуль і Наполі перевершують ПСЖ

10:22 365 Читать на русском
Ді Марія: Ліверпуль і Наполі перевершують ПСЖ
Анхель Ді Марія / AP

Хавбек парижан Анхель Ді Марія підкреслив силу суперників ПСЖ на груповому етапі Ліги чемпіонів.

"У чемпіонаті Франції у нас все добре, а у Лізі чемпіонів є певні труднощі. Але це і не дивно, адже ПСЖ грає у одній групі із Ліверпулем та Наполі, які перевершують нас. Ці клуби дуже сильно грають вдома.

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У нас є ще три матчі, у яких ми повинні виправити своє становище. Якщо ПСЖ зіграє організовано, то зможемо вийти у плей-офф найпрестижнішого клубного турніру Європи", – підсумував аргентинець Goal.

Зазначимо, що після 3-х турів ПСЖ посідає 3 місце у групі Ліги чемпіонів, поступаючись Ліверпулю і Наполі.

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Теги
Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль Наполі Наполі Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен
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