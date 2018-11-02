Ді Марія: Ліверпуль і Наполі перевершують ПСЖ

Хавбек парижан Анхель Ді Марія підкреслив силу суперників ПСЖ на груповому етапі Ліги чемпіонів.

"У чемпіонаті Франції у нас все добре, а у Лізі чемпіонів є певні труднощі. Але це і не дивно, адже ПСЖ грає у одній групі із Ліверпулем та Наполі, які перевершують нас. Ці клуби дуже сильно грають вдома.

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У нас є ще три матчі, у яких ми повинні виправити своє становище. Якщо ПСЖ зіграє організовано, то зможемо вийти у плей-офф найпрестижнішого клубного турніру Європи", – підсумував аргентинець Goal.

Зазначимо, що після 3-х турів ПСЖ посідає 3 місце у групі Ліги чемпіонів, поступаючись Ліверпулю і Наполі.

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