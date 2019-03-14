Дембеле зазнав рецидиву старої травми

Форвард Барселони Усман Дембеле отримав травму в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліона (5:1).

Усман Дембеле знову зазнав травми лівого стегна у матчі проти Ліона (5:1), повідомляє Marca.

Барселона – Ліон – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Француз пройде медобстеження сьогодні, 14 березня, тоді стане відомий ступінь пошкодження та термін відновлення.

Нагадаємо, його участь у поєдинку проти Олімпіка була під питанням через аналогічну травму у грі проти Райо Вальєкано.