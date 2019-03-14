Дембеле получил рецидив старой травмы

Форвард Барселоны Усман Дембеле получил травму в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона (5:1).

Усман Дембеле снова получил травму левого бедра в матче против Лиона (5:1), сообщает Marca.

Барселона – Лион – 5:1 – видео голов и обзор матча

Француз пройдет медобследование сегодня, 14 марта, тогда станет известна степень повреждения и сроки восстановления.

Напомним, его участие в поединке против Олимпика было под вопросом из-за аналогичную травму в игре против Райо Вальекано.