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Дембеле получил рецидив старой травмы

10:08 109 Читати українською
Дембеле получил рецидив старой травмы
Усман Дембеле / соцсети

Форвард Барселоны Усман Дембеле получил травму в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона (5:1).

Усман Дембеле снова получил травму левого бедра в матче против Лиона (5:1), сообщает Marca.

Барселона – Лион – 5:1 – видео голов и обзор матча

Француз пройдет медобследование сегодня, 14 марта, тогда станет известна степень повреждения и сроки восстановления.

Напомним, его участие в поединке против Олимпика было под вопросом из-за аналогичную травму в игре против Райо Вальекано.

Теги
Лига чемпионов Барселона Барселона Лион Лион Усман Дембеле Усман Дембеле
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