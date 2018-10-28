Дембеле запізнився на командний збір перед матчем з Інтером, чим розгнівав Вальверде

Форвард Барселони Усман Дембеле невчасно з'явився на загальнокомандному зборі перед матчем Ліги чемпіонів проти Інтера.

Француз на 25 хвилин запізнився на збір "блаугранас" перед матчем Ліги чемпіонів проти "нерадзуррі", пише Sport.es. Таке порушення командного розкладу дуже не сподобалось головному тренеру Барселони Ернесто Вальверде.

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За інформацією джерела, така непунктуаліність розлютила керманича каталонців, який вирішив залишити Дембеле на лаві для запасних протягом усього матчу.

Щоправда, у Барселоні вже встигли спростувати інформацію про запізнення футболіста.

Матч 3-го туру Ліги чемпіонів Барселона – Інтер завершився впевненою перемогою "блаугранас" з рахунком 2:0.

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