toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Дембеле запізнився на командний збір перед матчем з Інтером, чим розгнівав Вальверде

26 жовтня 11:25 702 Читать на русском
Дембеле запізнився на командний збір перед матчем з Інтером, чим розгнівав Вальверде
Усман Дембеле / AFP

Форвард Барселони Усман Дембеле невчасно з'явився на загальнокомандному зборі перед матчем Ліги чемпіонів проти Інтера.

Француз на 25 хвилин запізнився на збір "блаугранас" перед матчем Ліги чемпіонів проти "нерадзуррі", пише Sport.es. Таке порушення командного розкладу дуже не сподобалось головному тренеру Барселони Ернесто Вальверде.

Барселона – Реал Мадрид: прогноз на Ель Класіко

За інформацією джерела, така непунктуаліність розлютила керманича каталонців, який вирішив залишити Дембеле на лаві для запасних протягом усього матчу.

Щоправда, у Барселоні вже встигли спростувати інформацію про запізнення футболіста.

Матч 3-го туру Ліги чемпіонів Барселона – Інтер завершився впевненою перемогою "блаугранас" з рахунком 2:0.

Дембеле отримував пропозицію від ПСЖ

Ліга чемпіонів3 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Інтер: Середа 24 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
2 : 0
Інтер
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Ліга чемпіонів Барселона - Інтер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо сенсаційно програло Львову
    Україна — 18:5616672 Динамо сенсаційно програло Львову
22
год
:
30
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук