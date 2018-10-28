Барселона – Реал Мадрид: прогноз на Ель Класіко

Барселона поміряється силами з Реалом в 10 турі Прімери. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч 10 туру іспанської Прімери Барселона – Реал відбудеться 28 жовтня на Камп Ноу. Початок гри о 17:15 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Мессі пропустить Ель Класіко вперше за 11 років

Барселона – Реал, прогноз букмекерів на матч Прімери:

Барселона навіть без травмованого Мессі підходить до Ель Класіко фаворитом. Фахівці William Hill на перемогу каталонців пропонують середній коефіцієнт – 2. Нічия та вікторія Реала оцінюються майже однаково – 3.75 і 3.5 відповідно.

Найкращі шанси забити у принциповому протистоянні, на думку букмекерів, має Луїс Суарес. На гол уругвайця дають 1.85. У складі "вершкових" найбільше розраховують на взяття воріт від Гарета Бейла – коефіцієнт 2.45.

Авторитетна контора Bwin дає схожі котування. Успіх Барселони оцінюється тим же коефіцієнтом – 2, а от в мадридську команду тут вірять трішки більше. Звитяга Хулена Лопетегі оцінюється в 3.3, нічия ж – в 3.7.

За прогнозами фахівців Ель Класіко буде результативним. На тотал більше 2,5 можна поставити лише за 1.53, тоді як на відповідний тотал менше – аж 2.4.

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