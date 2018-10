Барселона – Інтер: Мессі стоячи аплодує Рафіньї, Артур копіює Хаві, або Чому "блаугранас" – команда не одного гравця

Барселона зіграла з Інтером у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Барселона – Інтер розпочався о 22:00 за київським часом. Каталонці перемогли з рахунком 2:0 завдяки голам Рафіньї та Альби.

Барселона – Інтер – відео голів та огляд матчу

Каталонський гранд, ослаблений втратою Лео Мессі, дуже боязко розпочав поєдинок, не поспішаючи штурмувати ворота Хандановіча. Більше того, перший напівмомент у зустрічі створили гості. Тер Штеген, якого багато хто вважає найкращим голкіпером світу прямо зараз, подарував м'яч Перішічу, а хорват ударом з 40 метрів не поцілив у рамку.

Барселона – Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Дебютні 15 хвилин матчу на Камп Ноу пройшли у цілковитій тиші. Барселона переважно контролювала сферу в центрі поля, тоді як Інтер чекав свого шансу на контратаках. Тактика "нерадзурі" ледь не спрацювала, коли Перішіч виконав прострільну передачу з лівого флангу, а Ікарді, зігравши на випередження, пробив вище воріт.

Каталонці вперше серйозно потурбували Хандановіча на 18-й хвилині. Коутінью виконав навісну передачу з кутового, Лангле пробив головою – словенський кіпер, виставивши ногу, врятував свою команду від пропущеного м'яча.

Після цього настав зоряний час Рафіньї. Бразилець, несподівано з'явившись у старті замість травмованого Мессі, двічі безуспішно пристрілювався до воріт Хандановіча, а потім таки забив після блискучої передачі Суареса. Алькантара-молодший, який за мить до гола розпочав атаку перехопленням м'яча у центрі поля, відзначився ударом з лінії воротарського. Таким чином "блаугранас" пішли на перерву з мінімальною перевагою у рахунку.

Команда Спалетті активніше розпочала другий тайм та ледь не відновила паритет на 50-й хвилині. Політано виконав удар-передачу під дальню стійку, а тер Штеген кінчиками пальців перевів сферу на кутовий.

Барса, впоравшись з високим пресингом "нерадзурі", перехопила ініціативу та провела одразу дві потенційно гольові атаки. Хандановіч був змушений демонструвати свою майстерність після ударів Суареса і Лангле з близької відстані. А згодом вже Філіппе Коутінью лише дивом не подвоїв перевагу господарів, влучивши у поперечку.

Повне домінування підопічних Вальверде таки призвело до другого гола на 83-й хвилині поєдинку. Альба, отримавши чудову розрізну передачу від Ракітіча, увірвався у карний Інтера та пробив повз Хандановіча. 2:0 – Барселона святкує переконливу перемогу навіть без Лео Мессі.

Каталонці набирають 9 очок та впевнено лідирують у своїй групі, випереджаючи Інтер на три пункти.

Мессі аплодує Рафіньї

Ернесто Вальверде обманув усіх. Поки іспанські ЗМІ думали-гадали, хто замінить травмованого Лео Мессі у матчі проти Інтера – Дембеле чи Малком, наставник Барси зробив несподіваний вибір на користь Рафіньї. "Мураха" ризикнув та влучив у яблучко. Бразилець, який рідко потрапляє у стартовий склад каталонців, провів дуже пристойний поєдинок, забивши переможний гол. 25-річний атакувальний хавбек вдало комбінував з партнерами, регулярно виривався на ударні позиції та допомагав у відборі. Саме завдяки перехопленню м'яча у центрі поля бразилець започаткував гольову атаку, яку сам же й завершив.

Рафіньї знадобилось 18 матчів (530 хвилин), щоб забити свій перший гол у Лізі чемпіонів. Щоправда, свій вистражданий м'яч син Мазінью вирішив не святкувати через повагу до "нерадзурі", за яких виступав на правах оренди. Бразильцеві аплодував навіть Лео Мессі, переглядаючи матч з трибуни Камп Ноу.

| Messi celebrating the goal. You know things are going well when he is happy.



[@FCBW_A7]pic.twitter.com/Kgym0EcJJG