Барселона – Інтер: Мессі стоячи аплодує Рафіньї, Артур копіює Хаві, або Чому "блаугранас" – команда не одного гравця

Барселона зіграла з Інтером у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Барселона – Інтер розпочався о 22:00 за київським часом. Каталонці перемогли з рахунком 2:0 завдяки голам Рафіньї та Альби.

Барселона – Інтер – відео голів та огляд матчу

Каталонський гранд, ослаблений втратою Лео Мессі, дуже боязко розпочав поєдинок, не поспішаючи штурмувати ворота Хандановіча. Більше того, перший напівмомент у зустрічі створили гості. Тер Штеген, якого багато хто вважає найкращим голкіпером світу прямо зараз, подарував м'яч Перішічу, а хорват ударом з 40 метрів не поцілив у рамку.

Барселона – Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Дебютні 15 хвилин матчу на Камп Ноу пройшли у цілковитій тиші. Барселона переважно контролювала сферу в центрі поля, тоді як Інтер чекав свого шансу на контратаках. Тактика "нерадзурі" ледь не спрацювала, коли Перішіч виконав прострільну передачу з лівого флангу, а Ікарді, зігравши на випередження, пробив вище воріт.

Каталонці вперше серйозно потурбували Хандановіча на 18-й хвилині. Коутінью виконав навісну передачу з кутового, Лангле пробив головою – словенський кіпер, виставивши ногу, врятував свою команду від пропущеного м'яча.

Після цього настав зоряний час Рафіньї. Бразилець, несподівано з'явившись у старті замість травмованого Мессі, двічі безуспішно пристрілювався до воріт Хандановіча, а потім таки забив після блискучої передачі Суареса. Алькантара-молодший, який за мить до гола розпочав атаку перехопленням м'яча у центрі поля, відзначився ударом з лінії воротарського. Таким чином "блаугранас" пішли на перерву з мінімальною перевагою у рахунку.

Команда Спалетті активніше розпочала другий тайм та ледь не відновила паритет на 50-й хвилині. Політано виконав удар-передачу під дальню стійку, а тер Штеген кінчиками пальців перевів сферу на кутовий.

Барса, впоравшись з високим пресингом "нерадзурі", перехопила ініціативу та провела одразу дві потенційно гольові атаки. Хандановіч був змушений демонструвати свою майстерність після ударів Суареса і Лангле з близької відстані. А згодом вже Філіппе Коутінью лише дивом не подвоїв перевагу господарів, влучивши у поперечку.

Повне домінування підопічних Вальверде таки призвело до другого гола на 83-й хвилині поєдинку. Альба, отримавши чудову розрізну передачу від Ракітіча, увірвався у карний Інтера та пробив повз Хандановіча. 2:0 – Барселона святкує переконливу перемогу навіть без Лео Мессі.

Каталонці набирають 9 очок та впевнено лідирують у своїй групі, випереджаючи Інтер на три пункти.

Мессі аплодує Рафіньї

Ернесто Вальверде обманув усіх. Поки іспанські ЗМІ думали-гадали, хто замінить травмованого Лео Мессі у матчі проти Інтера – Дембеле чи Малком, наставник Барси зробив несподіваний вибір на користь Рафіньї. "Мураха" ризикнув та влучив у яблучко. Бразилець, який рідко потрапляє у стартовий склад каталонців, провів дуже пристойний поєдинок, забивши переможний гол. 25-річний атакувальний хавбек вдало комбінував з партнерами, регулярно виривався на ударні позиції та допомагав у відборі. Саме завдяки перехопленню м'яча у центрі поля бразилець започаткував гольову атаку, яку сам же й завершив.

Рафіньї знадобилось 18 матчів (530 хвилин), щоб забити свій перший гол у Лізі чемпіонів. Щоправда, свій вистражданий м'яч син Мазінью вирішив не святкувати через повагу до "нерадзурі", за яких виступав на правах оренди. Бразильцеві аплодував навіть Лео Мессі, переглядаючи матч з трибуни Камп Ноу.

| Messi celebrating the goal. You know things are going well when he is happy.



[@FCBW_A7]pic.twitter.com/Kgym0EcJJG — BU vids (@BarcaRaw) 24 жовтня 2018 р.

Артур – істинний спадкоємець Хаві

Новачок Барси покидав поле Камп Ноу на 78-й хвилині під овацію трибун. Людина-оркестр – саме так можна назвати 22-річного бразильця, який ідеально влився у складний барселонський механізм. Артур майже не втрачав м'яча, продемонструвавши 95% точності передач, майстерно диригував грою "блаугранас" у центрі поля та забезпечував швидкий перехід від оборони в атаку. Досвідчений півзахисник Інтера Борха Валеро повністю програв свою дуель вихованцю Греміо, нерідко зупиняючи його лише за допомогою фолу.

Лео Мессі нещодавно заявив, що Артур нагадує йому легенду Барселони Хаві Ернандеса. Мовляв, бразилець так само невимушено легко працює з м'ячем та завжди обирає найбільш оптимальні рішення. Схоже, Лео мав рацію – на Камп Ноу народжується нова легенда. "Артур з'явився на світ, щоб грати за Барселону", – відзначає Marca.

Життя без Мессі таки існує

Барселона довела, що може демонструвати якісний футбол навіть без своєї найбільшої зірки. "Мессізалежність"? Ні, не чули. Каталонці дуже збалансовано виглядали у всіх лініях, не дозволивши Інтеру практично нічого. Особливо переконливо команда Вальверде виглядала попереду, створивши безліч гольових нагод. Якби не майстерність Хандановіча, то міланці могли б пропустити значно більше. Лише Клеман Лангле втратив два супермоменти, а Філіппе Коутінью влучив у поперечку. "Блаугранас" нарешті показали, що вони – не команда одного гравця. Барса – це ще й тер Штеген, Артур, Піке, Коутінью та інші. Тепер каталонцям залишилось це підтвердити в Ель Класіко.

Барселона – Інтер – 2:0

Голи: Рафінья, 32, Альба, 83