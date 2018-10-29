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Дембеле опоздал на командный сбор перед матчем с Интером, чем разгневал Вальверде

26 октября 11:25 145 Читати українською
Дембеле опоздал на командный сбор перед матчем с Интером, чем разгневал Вальверде
Усман Дембеле / AFP

Форвард Барселоны Усман Дембеле не вовремя появился на общекомандном сборе перед матчем Лиги чемпионов против Интера.

Француз на 25 минут опоздал на сбор "блаугранас" перед матчем Лиги чемпионов против "нерадзурри", пишет Sport.es. Такое нарушение командной расписания очень не понравилось главному тренеру Барселоны Эрнесто Вальверде.

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По информации источника, такая непунктуалинисть разозлила тренера каталонцев, который решил оставить Дембеле на скамейке запасных в течение всего матча. Отметим, что в Барселоне уже успели опровергнуть информацию об опоздании футболиста.

Матч 3-го тура Лиги чемпионов Барселона – Интер завершился уверенной победой "блаугранас" со счетом 2:0.

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