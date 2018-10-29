Дембеле опоздал на командный сбор перед матчем с Интером, чем разгневал Вальверде

Форвард Барселоны Усман Дембеле не вовремя появился на общекомандном сборе перед матчем Лиги чемпионов против Интера.

Француз на 25 минут опоздал на сбор "блаугранас" перед матчем Лиги чемпионов против "нерадзурри", пишет Sport.es. Такое нарушение командной расписания очень не понравилось главному тренеру Барселоны Эрнесто Вальверде.

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По информации источника, такая непунктуалинисть разозлила тренера каталонцев, который решил оставить Дембеле на скамейке запасных в течение всего матча. Отметим, что в Барселоне уже успели опровергнуть информацию об опоздании футболиста.

Матч 3-го тура Лиги чемпионов Барселона – Интер завершился уверенной победой "блаугранас" со счетом 2:0.

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