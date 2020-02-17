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Дель П'єро назвав свого фаворита у Лізі чемпіонів

17 лютого 15:35 777 Читать на русском
Дель П'єро назвав свого фаворита у Лізі чемпіонів
Кріштіану Роналду та Алессандро Дель П'єро / Фото ФК Ювентус

Легендарний італійський форвард Алессандро Дель П'єро припускає, що його колишній команді під силу завоювати трофей ЛЧ.

 

"Усі звикли, що Ювентус виграє всі матчі, але в цьому сезоні це не так. Однак, це говорить про зростання рівня інших італійських клубів.

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Ювентус залишається фаворитом у всіх турнірах завдяки своїй історії, структурою, якістю футболістів. Він може обіграти будь-кого, що в чемпіонаті, що в Лізі чемпіонів. Однак, ми можемо говорити одне, а досягти цього – це інше", – цитує Дель П'єро Marca.

Нагадаємо, "стара синьйора" у плей-офф найпрестижнішого клубного турніру зустрінеться з Ліоном.

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Ліга чемпіонів Ювентус Ювентус Алессандро Дель П'єро Алессандро Дель П'єро Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ліон - Ювентус
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