Дель П'єро назвав свого фаворита у Лізі чемпіонів

Легендарний італійський форвард Алессандро Дель П'єро припускає, що його колишній команді під силу завоювати трофей ЛЧ.

"Усі звикли, що Ювентус виграє всі матчі, але в цьому сезоні це не так. Однак, це говорить про зростання рівня інших італійських клубів.

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Ювентус залишається фаворитом у всіх турнірах завдяки своїй історії, структурою, якістю футболістів. Він може обіграти будь-кого, що в чемпіонаті, що в Лізі чемпіонів. Однак, ми можемо говорити одне, а досягти цього – це інше", – цитує Дель П'єро Marca.

Нагадаємо, "стара синьйора" у плей-офф найпрестижнішого клубного турніру зустрінеться з Ліоном.

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