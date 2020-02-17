toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛАЦИО - ИНТЕР

Дель Пьеро назвал своего фаворита в Лиге чемпионов

15:35 32 Читати українською
Дель Пьеро назвал своего фаворита в Лиге чемпионов
Криштиану Роналду и Алессандро Дель Пьеро / Фото ФК Ювентус

Легендарный итальянский форвард Алессандро Дель Пьеро предполагает, что его бывшей команде по силам завоевать трофей ЛЧ.

 

"Все привыкли, что Ювентус выиграет все матчи, но в этом сезоне это не так. Однако, это говорит о росте уровня других итальянских клубов.

Клопп шокировал выбором фаворита чемпионата Италии

Ювентус остается фаворитом во всех турнирах благодаря своей истории, структуре, качеству футболистов. Он может обыграть любого, что в чемпионате, что в Лиге чемпионов. Однако, мы можем говорить одно, а добиться этого – это другое", – цитирует Дель Пьеро Marca.

Напомним, "старая синьора" в плей-офф самого престижного клубного турнира встретится с Лионом.

Результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов 2019/20 – Малиновский имеет шансы, у Зинченко пара смерти

blog_ava
Манчестер Сити попросит проверить спонсорские контракты ПСЖ и Ювентуса
09:35
423
Теги
Алессандро Дель Пьеро Алессандро Дель Пьеро Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Лига чемпионов Лион - Ювентус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
55
мин
Милан
21:45
Торино
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук