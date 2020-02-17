Дель Пьеро назвал своего фаворита в Лиге чемпионов

Легендарный итальянский форвард Алессандро Дель Пьеро предполагает, что его бывшей команде по силам завоевать трофей ЛЧ.

"Все привыкли, что Ювентус выиграет все матчи, но в этом сезоне это не так. Однако, это говорит о росте уровня других итальянских клубов.

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Ювентус остается фаворитом во всех турнирах благодаря своей истории, структуре, качеству футболистов. Он может обыграть любого, что в чемпионате, что в Лиге чемпионов. Однако, мы можем говорить одно, а добиться этого – это другое", – цитирует Дель Пьеро Marca.

Напомним, "старая синьора" в плей-офф самого престижного клубного турнира встретится с Лионом.

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