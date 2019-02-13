Де Йонг против Реала, игроки Боруссии Д попытаются повторить шедевр Ярмолы на Уэмбли – анонс матчей среды 1/8 финала ЛЧ

"Футбол 24" анонсирует очередные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых Реал сыграет на Йохан Кройфф Арене, а дортмундская Боруссия вновь встретится с Тоттенхэмом.

Тоттенхем – Боруссия Д

13 февраля, 22:00. Лондон, Уэмбли

Телетрансляция на канале Футбол 1, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Одна из трех англо-немецких дуэлей в 1/8 финала Лиги чемпионов. Лидер Бундеслиги встречается с третьей командой АПЛ – фаворита выделить сложно. Боруссия проводит прекрасный сезон под руководством Люсьена Фавра, однако февраль дортмундцы начали плохо: вылет из Кубка Германии и две ничьи в чемпионате, которые уменьшили гандикап перед Баварией до 5 очков. Субботние 3:3 с Хоффенхаймом после преимущества в 3 гола – ужас.

Тоттенхэм на внутренней арене уверенно идет за спиной Сити и Ливерпуля и не оставляет надежд бросить им вызов. Скептики ждут, когда "шпоры" посыпятся, но коллектив Маурисио Почеттино удивительным образом вырывает победу за победой даже в самых сложных матчах. Лондонцы снова проигнорировали трансферное окно, хотя кадровый дефицит для борьбы на два фронта заметен.

Соперники имеют большие проблемы с составом. У Тоттенхэма травмированы лидеры атаки Харри Кейн и Деле Алли, а также дыра в обороне из-за повреждения двух левых защитников – там нужно будет сдерживать Джейдон Санчо. У Боруссии все даже хуже: не сыграют лидер, капитан и лицо команды Марко Ройс, джокер Пако Алькасер и важные для обороны Юлиан Вайгль с Лукашем Пищеком.

Без первых двух "шмелям" будет откровенно сложно создавать моменты. Надежды на индивидуальное мастерство, которое в прошлом сезоне в роскошный гол "шпорам" на Уэмбли превратил Андрей Ярмоленко. В групповом раунде ЛЧ-2017/18 Тоттенхэм обыграл Боруссию и дома, и на выезде. Сегодня успешная серия английского клуба против BVB, скорее всего, продолжится. Прогноз – 2:1.

Травмированные: Кейн, Алли, Дэвис, Роуз (под вопросом) – Ройс, Алькасер, Вайгль, Пищек

Ориентировочные составы

Тоттенхем: Льорис – Тріппьер, Санчес, Алдервейрельд, Вертонген – Уинкс, Сиссоко, Эриксен – Моура, Сон, Ламела.

Боруссия Д: Бурки – Хакими, Аканжи, Диалло, Шмельцер – Делани, Витсель – Санчо, Филип, Геррейру – Гетце.

Аякс – Реал

13 февраля, 22:00. Амстердам, Йохан Кройфф Арена

Телетрансляция на канале Футбол 2, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Противостояние с очевидным фаворитом и аутсайдером. Реал далеко не идеален, но в течение предыдущей недели остановил Барселону и обыграл в дерби Атлетико. В Ла Лиге до лидера осталось всего 6 очков – провальный сезон вполне еще может завершиться тотальной ремонтадою. Ну и все знают об удивительной способности современного Мадрида выигрывать Лигу чемпионов в любом состоянии. Реал на пути к 4 подряд триумфу на евроарене, после которого никто и не вспомнит позорные поражения от ЦСКА на групповом этапе.

Сантьяго Солари везет команду на арену имени Йохана Кройффа, где со "сливочными", несмотря на незначительные проблемы со здоровьем, все же сыграет летний новичок Барселоны Фрэнки де Йонг. Главная интрига противостояния – как молодой талант покажет себя против будущего принципиального оппонента. Де Йонгу прочат в Каталонии роль "второго Хави", поэтому драться с Реалом ему придется часто.

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До конца января Аякс не проигрывал в чемпионате 4 месяца, однако за последние 3 тура дважды уступил. Амстердамцы в лучших традициях Эредивизи сначала влетели 2:6 Фейенорду, а через неделю прибили Венло 6:0. Развлечься так с Реалом не удастся, но на групповом этапе Лиги чемпионов Аякс достойно противостоял Баварии и не проиграл ни одного матча. Голландская команда не знала горечи поражений даже в квалификации к этой ЛЧ, где в соперниках было Динамо. Сегодня Аякс вероятно будет впервые повержен, прогноз – 0:2 в пользу гостей.

Травмированные: Тальяфико (под вопросом) – Иско, Льоренте, Вальехо

Ориентировочные составы

Аякс: Онана – Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико – де Йонг, ван де Беек, Шене – Зиех, Дольберг, Тадич.

Реал: Куртуа – Карвахаль, Рамос, Варан, Регилон – Модрич, Каземиро, Кроос – Васкес, Бензема, Винисиус.