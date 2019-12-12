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Де Рон: Після вилучення у Шахтаря справа була майже зроблена

19:12 16 Читать на русском
Де Рон: Після вилучення у Шахтаря справа була майже зроблена
Мартен де Рон (праворуч) / фото із соцмереж

Півзахисник Аталанти Мартен де Рон поділився враженнями від матчу завершального туру групового етапу ЛЧ проти Шахтаря (3:0).

77’ Додо
 
Тімоті Кастань 67’
Маріо Пашаліч 80’
Робін Госенс 90+5’
67’ Тімоті Кастань
77’ Додо
80’ Маріо Пашаліч
90+5’ Робін Госенс

"Ми дуже раді, у мене немає слів. Ми були неймовірними. Я досі не вірю, що ми зробили. Другий тайм проти Ман Сіті дав нам велику впевненість, потім ми зіграли чудовий матч проти Динамо Загреб, а ще нам пощастило, що Динамо і Шахтар двічі зіграли внічию.

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Ми зіграли чудовий матч в Харкові. У першому таймі ми створили три-чотири прекрасні нагоди, суперники помилялися, коли намагалися нас пресингувати.

Удругому таймі ми домінували і заслужили перемогу. Після вилучення у Шахтаря справа була майже зроблена, вони більше нічого не змогли створити", – сказав Де Рон у коментарі Tuttomercatoweb.

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Теги
Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Мартен де Рон Мартен де Рон Шахтар - Аталанта
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