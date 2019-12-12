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Шахтар оформив сумний ювілей українських клубів у Лізі чемпіонів

16:57 546 Читать на русском
Шахтар оформив сумний ювілей українських клубів у Лізі чемпіонів
Шахтар зазнав ювілейної поразки в ЛЧ / ФК Шахтар

Розгром Аталантою Шахтаря на ОСК Металіст став 30-ю поразкою з великим рахунком для представників України в основній стадії Ліги чемпіонів.

77’ Додо
 
Тімоті Кастань 67’
Маріо Пашаліч 80’
Робін Госенс 90+5’
67’ Тімоті Кастань
77’ Додо
80’ Маріо Пашаліч
90+5’ Робін Госенс

Поразка Шахтаря від Аталанти – 30-й розгром українських клубів у основній стадії Ліги чемпіонів. Донецька команда зазнала 19-го розгрому у своїй історії, повідомляє Sport.ua.

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11 поразок із розгромним рахунком (з різницею в 3 і більше голів) зазнало Динамо. Цікаво, що найчастіше Україну засмучували саме італійські клуби – 11 разів. По 5 разів українські команди громили німці та англійці, 4 рази – іспанці, тричі – представники Франції, по одному – команди з Румунії та Португалії.

Нагадаємо, Шахтар після поразки від Аталанти вилетів з Ліги чемпіонів та гратиме в Лізі Європи.

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