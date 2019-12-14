Де Рон: Маліновський повністю перевернув матч із Шахтарем

Півзахисник Аталанти Мартен де Рон відзначив роль Руслана Маліновського у перемозі над Шахтарем (3:0) в матчі завершального туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Чесно кажучи, досі не можу повірити, що Аталанта вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів. Ключовий момент матчу – вихід Руслана Маліновського. Він повністю перевернув гру, додав нам швидкості, варіативності і експресії. Класний гравець, просто талант", – сказав де Рон в ефірі програми Футбольний формат.

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Нагадаємо, Аталанта в останньому турі ЛЧ розгромила Шахтар. Маліновський з'явився на полі на 61-й хвилині та записав у свій актив асист, коли Пашаліч забивав другий гол у ворота донеччан.

Перемога над "гірниками" дозволила бергамаскам піднятись з четвертого місця на друге, та гарантувала італійцям весняну частину найпрестижнішого клубного турніру.

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