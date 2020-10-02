Фран Соль розмістив фото з літака у своєму Instagram з красномовним написом: "Незабаром...".

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Водночас, за інформацією телеграм-каналу Шах і Шах, іспанець вирушив на батьківщину задля підписання контракту з Тенеріфе. Найімовірніше, це буде оренда з правом викупу наприкінці сезону. До слова, вчора, 1 жовтня, президент Динамо Ігор Суркіс підтвердив інформацію про перемовини щодо потенційного трансферу Франа Соля.

Нагадаємо, іспанський форвард перебрався в Динамо взимку 2019 року. За неофіційною інформацією, кияни заплатили Віллему ІІ за цей перехід 3,5 млн євро. У поточному сезоні в активі Соля 3 поєдинки за "біло-синіх" та лише один гол – у ворота Шахтаря в матчі за Суперкубок України.

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