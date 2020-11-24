"Мессі – найкращий футболіст світу. Те, що він не зіграє проти нас – позитивний фактор. Але з іншого боку, було б цікаво ще раз зустрітися з ним на полі. У будь-якому випадку це буде непростий матч, в якому ми спробуємо взяти очки.

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Повірте, Динамо докладе всіх зусиль, щоб це зробити. Попередню зустріч на Камп Ноу ми провели добре. Тепер будемо грати вдома, де потрібно діяти так само злагоджено, але сподіватися на більш прийнятний результат", – сказав Де Пена в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, вже сьогодні Динамо прийматиме Барселону в рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ, початок о 22:00. Наразі підопічні Мірчі Луческу розташувались на третій сходинці у групі, маючи в активі лише один заліковий бал. Барса з максимальними показниками очолює квартет.

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