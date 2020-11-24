"Месси – лучший футболист мира. То, что он не сыграет против нас – положительный фактор. Но с другой стороны, было бы интересно еще раз встретиться с ним на поле. В любом случае это будет непростой матч, в котором мы попробуем взять очки.

Динамо перед Барселоной дозаявило на Лигу чемпионов двух игроков

Поверьте, Динамо приложит все усилия, чтобы это сделать. Прошлую встречу на Камп Ноу мы провели хорошо. Теперь будем играть дома, где нужно действовать так же слаженно, но надеяться на более приемлемый результат", – сказал Де Пена в эфире Футбол NEWS.

Напомним, уже сегодня Динамо будет принимать Барселону в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ, начало в 22:00. Сейчас подопечные Мирчи Луческу расположились на третьей строчке в группе, имея в активе лишь один зачетный балл. Барса с максимальными показателями возглавляет квартет.

Динамо – Барселона: анонс матча Лиги чемпионов