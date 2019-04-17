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Де Лігт оцінив шанси Аякса на перемогу в Лізі чемпіонів

12:05 339 Читать на русском
Де Лігт оцінив шанси Аякса на перемогу в Лізі чемпіонів
Маттейс Де Лігт з партнерами

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт прокоментував перемогу над Ювентусом у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

28’ Кріштіану Роналду
 
Донні ван де Беєк 34’
Маттейс Де Лігт 67’
28’ Кріштіану Роналду
34’ Донні ван де Беєк
67’ Маттейс Де Лігт

"Ми знову це зробили! Спочатку було важкувато, але в цілому ми зіграли дуже здорово, хоч і не змогли реалізувати жодного моменту після 2:1.

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Чи можемо ми виграти турнір? Ми в півфіналі. Ми вибили двох фаворитів у двох останніх раундах. Наступні матчі будуть вкрай важкими, але і ці були непростими. Так що – хто знає", – цитує Де Лігта офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, Аякс здобув виїзну перемогу над Ювентусом з рахунком 2:1 у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та вийшов до наступного етапу змагань, де зустрінеться з переможцем пари Манчестер Сіті – Тоттенхем.

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Аякс Аякс Ліга чемпіонів Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Ювентус - Аякс
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