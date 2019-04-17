Де Лігт оцінив шанси Аякса на перемогу в Лізі чемпіонів

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт прокоментував перемогу над Ювентусом у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми знову це зробили! Спочатку було важкувато, але в цілому ми зіграли дуже здорово, хоч і не змогли реалізувати жодного моменту після 2:1.

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Чи можемо ми виграти турнір? Ми в півфіналі. Ми вибили двох фаворитів у двох останніх раундах. Наступні матчі будуть вкрай важкими, але і ці були непростими. Так що – хто знає", – цитує Де Лігта офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, Аякс здобув виїзну перемогу над Ювентусом з рахунком 2:1 у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та вийшов до наступного етапу змагань, де зустрінеться з переможцем пари Манчестер Сіті – Тоттенхем.