У середу, 27 липня, Олімпіакос з ганьбою вилетів у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Греки на своєму полі програли Маккабі з Хайфи (0:4) – після такого гучного фіаско відставка португальця Педру Мартінша є практично неминучою.

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Фаворитом на призначення головним тренером 47-разового чемпіона Греції є Роберто Де Дзербі. Італієць рік тому очолив Шахтар, але через повномасштабну війну в Україні змушений був розірвати контракт із "гірниками" і наразі сидить без роботи.

У квітні 43-річний Де Дзербі побував на домашній арені Олімпіакоса, який обіграв Шахтар у благодійному матчі. Тоді наставник залишив про себе дуже хороше враження. Очікується, що саме він стане новим тренером, хоча клуб має кілька кандидатур з Англії та Іспанії, повідомляє Gazzetta.

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