В среду, 27 июля, Олимпиакос с позором вылетел во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Греки на своем поле проиграли Маккаби из Хайфы (0:4) – после такого громкого фиаско отставка португальца Педру Мартинша практически неизбежна.

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Фаворитом на назначение главным тренером 47-кратного чемпиона Греции является Роберто Де Дзерби. Итальянец год назад возглавил Шахтер, но из-за полномасштабной войны в Украине вынужден был расторгнуть контракт с "горняками" и сейчас сидит без работы.

В апреле 43-летний Де Дзерби побывал на домашней арене Олимпиакоса, обыгравшего Шахтер в благотворительном матче. Тогда наставник оставил о себе очень хорошее впечатление. Ожидается, что именно он станет новым тренером, хотя у клуба есть несколько кандидатур из Англии и Испании, сообщает Gazzetta.

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