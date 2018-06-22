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ЧМ-2018: Австралия и Дания не смогли выявить сильнейшего

21 июня 17:09 254 Читати українською
ЧМ-2018: Австралия и Дания не смогли выявить сильнейшего
Дания – Австралия: обзор матча ЧМ-2018

Дания и Австралия встретились в матче 2-го тура ЧМ-2018 в группе C. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Дания достаточно быстро повела в счете: после скидки Йоргенсена Эриксен мощным ударом из пределов штрафной пробил под перекладину. Райан пытался спасти свою команду, но не смог дотянуться до мяча. Австралия начала действовать активнее в атаке, однако и Дания не забывала об атаках. Неплохой удар был в Систо, а Йоргенсен чудом не попал в ворота метров с 4 после удара головой.

Дания - Австралия - видео голов

Австралия же заработала немалое количество угловых и один из них привел к голу: Поульсен рукой заблокировал удар головой Леки. Арбитр пересмотрел повтор и уверенно назначил пенальти, который так же уверенно реализовал Единак, разведя мяч и вратаря по углам ворот.

Второй тайм начался с опасного момента у ворот австралийцев. Поульсен протащил мяч до штрафной и упал. Мяч отскочил к Йоргенсена, который пяткой скинул под удар Систо, но тот не попал в ворота метров с 10. После этого Австралия начала захватывать инициативу. Опасные удары Муя и Рогича могли вывести австралийцев вперед. В Дании имел возможность отличиться Систо, однако немного не попал в дальний угол. Под конец матча Австралия имела еще две возможности, однако с ударом Арзани справился Шмейхель, а опасный прострел на Наббута успел перехватить защитник.

Чемпионат Мира 2018, 2 тур, группа С

Дания – Австралия – 1:1

Голы: Эриксен, 7 – Единак, 38 (пен)

ЧМ-2018 2 тур

Дания - Австралия: Четверг 21 июня 2018

Дания
Матч окончен
1 : 1
Австралия
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