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ЧС-2018: музей Лувр оригінально привітав Францію з перемогою на турнірі

05:59 6 Читать на русском
ЧС-2018: музей Лувр оригінально привітав Францію з перемогою на турнірі
Збірна Франції / фото: ФІФА

Музей Лувр в якості подарунка новоспеченим чемпіонам світу одягнув "Мону Лізу" в футболку збірної Франції

Музей Лувр на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Твіттер привітав збірну Франції з перемогою на ЧС-2018.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Лувр опублікував змінену версію знаменитої картини Леонардо да Вінчі "Мона Ліза". На зображенні Ліза дель Джокондо одягнена у футболку національної команди Франції.

У фіналі чемпіонату світу збірна Франції обіграла національну команду Хорватії з рахунком 4:2.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
Франція Франція ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія
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