Панатинаикос достаточно просто победил СК Днепр-1, что очень удивило греческих фанатов, которые ожидали гораздо больше от соперника и хотели бы сыграть против киевского Динамо. Такое выступление днепрян сделало вылет в Лигу Европы, а затем и потерю 10 млн евро за выход в следующую стадию квалификации ЛЧ, более реальными.

Одним из главных героев встречи стал бывший одноклубник Роналду в Реале – Хуанкар. Довбик попробовал себя в новой роли, временно став плеймейкером вместо финишера атак. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

"Днепр-1 оказался обычной командой": первый успех за 6 лет, провал экс-звезды УПЛ, греки уже празднуют выход в группу