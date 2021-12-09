"Знову "гірники" не досягли успіху в реалізації гольових моментів. Таке враження, що їхньої виконавської майстерності вистачає, щоб забивати лише в чемпіонаті УПЛ.

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Другий негативний момент: відсутність належної концентрації в компенсований час, але ж у футбол грають не тільки 90 хвилин. Паніка на останніх секундах матчу в обороні коштувала Шахтарю пропущеного гола і серйозних фінансових та іміджевих втрат.

Що стосується отриманих дивідендів, то тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі кинув у бій відразу кількох молодих українців, і вони мали можливість збагатитися дуже цінним міжнародним досвідом. Залишається сподіватися, що він допоможе їм прогресувати, оскільки в разі ще одного такого провалу в єврокубках ніхто з Роберто Де Дзербі вже церемонитися не буде", – цитує Чижевського Meta Ratings.

Нагадаємо, Шахтар в останньому матчі груповго турніру Ліги чемпіонів у доданий час втратив перемогу над Шерифом і посів у своєму квартеті останню сходинку з 2 пунктами в активі.

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