"Снова "горняки" не добились успеха в реализации голевых моментов. Такое впечатление, что их исполнительского мастерства хватает, чтобы забивать только в чемпионате УПЛ.

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Второй негативный момент: отсутствие должной концентрации в компенсированное время, но ведь в футбол играют не только 90 минут. Паника на последних секундах матча в обороне стоила Шахтеру пропущенного гола и серьезных финансовых и имиджевых потерь.

Что касается полученных дивидендов, то тренер Шахтера Роберто Де Дзерби бросил в бой сразу несколько молодых украинцев, и у них была возможность обогатиться очень ценным международным опытом. Остается надеяться, что он поможет им прогрессировать, поскольку в случае еще одного такого провала в еврокубках никто с Роберто Де Дзерби уже не будет церемониться", – цитирует Чижевского Meta Ratings.

Напомним, Шахтер в последнем матче группового турнира Лиги чемпионов в добавленное время упустил победу над Шерифом и занял в своем квартете последнюю строчку с 2 пунктами в активе.

Шахтар закінчив: ротація Де Дзербі, пасивність в обороні та сором за уболівальників – розставляємо крапки над "і"