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Чемпіон АПЛ Хут завершив кар'єру

17:45 218 Читать на русском
Чемпіон АПЛ Хут завершив кар'єру
Роберт Хут / Фото: соцмережі

Німецький захисник Роберт Хут, який допоміг Лестеру стати чемпіоном Англії, вирішив повісити бутси на цвях.

34-річний захисник Роберт Хут вирішив завершити кар'єру. Про це написав сам футболіст у своєму Twitter.

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Хут поширив інформацію про те, що перейде у новий клуб та написав: "Це неправда, я вже на пенсії".

Хут протягом своєї кар'єри встиг пограти у Челсі, Мідлсбро, Сток Сіті та Лестері, з яким став чемпіоном АПЛ. Також Хут провів 19 поєдинків за національну збірну Німеччини.

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Роберт Хут Роберт Хут Англія
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