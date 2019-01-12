Чемпіон АПЛ Хут завершив кар'єру

Німецький захисник Роберт Хут, який допоміг Лестеру стати чемпіоном Англії, вирішив повісити бутси на цвях.

34-річний захисник Роберт Хут вирішив завершити кар'єру. Про це написав сам футболіст у своєму Twitter.

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Хут поширив інформацію про те, що перейде у новий клуб та написав: "Це неправда, я вже на пенсії".

Хут протягом своєї кар'єри встиг пограти у Челсі, Мідлсбро, Сток Сіті та Лестері, з яким став чемпіоном АПЛ. Також Хут провів 19 поєдинків за національну збірну Німеччини.