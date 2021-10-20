У середу, 20 жовтня, відбулися 4 поєдинки ЛЧ 2021/22 у групах F, G та H. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2021/22, 4 тур

Група F

Янг Бойз – Вільяреал – 1:4

Голи: Еліа,77 – Піно, 6, Морено, 16, 89, Чуквуезе, 90+2

Група G

Лілль – Севілья – 0:0

Група H

Челсі – Мальме – 4:0

Голи: Крістенсен, 9, Жоржінью, 21 (пен), 57 (пен), Хаверц, 48

Зеніт – Ювентус – 0:1

Гол: Кулусевскі, 86

У Берні місцевий Янг Бойз приймав Вільяреал. На момент початку гри швейцарці з 3-ма пунктами йшли другими, а "жовта субмарина" замикала турнірну таблицю з одним балом. Вже на 16-й хвилині Вільяреал вів 2:0 – Піно і Морено оформили серйозну заявку на перемогу команди Унаї Емері. Швейцарці ще в першому таймі неодноразово могли забити у відповідь, проте до перерви рахунок не змінився.

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У другому таймі голів довелося чекати аж до 77-й хвилини, коли Еліа виграв боротьбу в захисників і пробив у дальній кут. Втім, на останніх хвилинах Морено оформив дубль і зняв усі питання про переможця, а Чуквуезе поставив переможну крапку. Вільяреал піднявся на друге місце з 4-ма балами. Янг Бойз з трьома очками останній.

Група G є чи не найрівнішою з усіх восьми квартетів – аутсайдера та лідера після двох турів розділяли лише 3 очки. Лілль, який з одним балом замикав турнірну таблицю, у рідних стінах приймав Севілью – другу команду групи (2 пункти). Попри наявність моментів у обох команд, голів так і не було. 0:0 – Севілья йде другою з 3-ма пунктами, у Лілля на очко менше. Зальцбург відірвався, маючи 7 балів.

Лідер групи H – Ювентус – поїхав у гості до Зеніта. Туринці виграли обидва стартові матчі, а пітерці мали в активі 3 пункти у двох турах. Ярослав Ракицький вийшов у стартовому складі своєї команди і допоміг росіянам не пропустити до перерви. Щоправда, Зеніт теж не забив – 0:0 після 45-ти хвилин.

По перерві Зеніт продовжував триматися аж до 86-ї хвилини, але вихід Деяна Кулусевскі став для росіян фатальним. Швед ударом головою забив єдиний гол у матчі і приніс Ювентусу важку виїзну перемогу. У туринців 9 очок і перше місце квартету. Зеніт з трьома балами на 3-й позиції.

У паралельному матчі квартету Челсі під лондонською зливою екзаменував Мальме. Шведи йшли останніми з нулем очок, а чинні переможці ЛЧ мали 3 пункти і посідали другу позицію після двох турів. Дуже швидко команда Тухеля оформила комфортну перевагу – спершу Крістенсен ударом з льоту відкрив рахунок,забивши свій дебютний гол за "синіх". Жоржінью з пенальті, призначений за фол проти Лукаку, забив другий гол. У тому ж епізоді Ромелу отримав травму і не зміг продовжити гру. Замість нього вийшов Кай Хаверц, який ще до перерви міг забити, але змарнував свій шанс. Під завісу тайму пошкодження отримав ще й Тімо Вернер, який теж залишив поле.

В дебюті другого тайму Хаверц перекинув воротаря Мальме, який вийшов на поле лише після перерви, і довів рахунок до розгромного. Челсі отримав право на другий пенальті, який знову реалізував Жоржінью. 4:0 ще до 60-ї хвилини. Підопічні Тухеля впевнено довели гру до логічної перемоги і набрали 6 очок, закріпившись на другій позиції. Мальме досі без залікових балів із жахливою різницею 0:11 – найгірший показник серед усіх команд ЛЧ.