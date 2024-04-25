Інсайдер Ніколо Скіра раніше повідомляв, що Судаковим зацікавилися провідні клуби АПЛ.

Судаков може стати одноклубником зірки збірної України – топ-клуб обрав хавбека Шахтаря пріоритетним трансфером на літо

Журналіст розкрив імена клубів – Арсенал та Челсі. Щоправда, конкретики щодо можливого трансферу Судакова наразі нема. Зазначалось, що в послугах Георгія також зацікавлені Тоттенхем, Наполі, Інтер, Бенфіка та інші гранди.

Нагадаємо, у поточному сезоні Судаков провів за Шахтар 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 3 асисти. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?