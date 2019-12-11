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Челсі потролив Роналду після виходу у плей-офф Ліги чемпіонів

21:33 1824 Читать на русском
Челсі потролив Роналду після виходу у плей-офф Ліги чемпіонів
Сесар Аспілікуета та Кріштіану Роналду / Фотоколаж SPORTbible

Вихід Челсі з групи Ліги чемпіонів спонукав прес-службу лондонського клубу проявити своє почуття гумору.

19’ Таммі Абрахам
35’ Сесар Аспілікуета
 
Лоїк Ремі 78’
19’ Таммі Абрахам
35’ Сесар Аспілікуета
78’ Лоїк Ремі

В останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів Челсі вдома здолав Лілль (2:1) та гарантував собі путівку у плей-офф турніру. Один з голів забив капітан лондонського клубу Сесар Аспілікуета.

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На офіційній іспаномовній сторінці Челсі у twitter після матчу з'явився пост зі словами: "У поточному розіграші Ліги чемпіонів Сесар Аспілікуета забив більше голів, ніж Кріштіану Роналду. Факт, що не підлягає обговоренню".

Іспанський захисник "синіх" під час групового етапу відзначився двома м'ячами, а Роналду – одним. Варто відзначити, що форвард Ювентуса ще може поквитатись з Челсі, адже на його команду ще очікує зустріч із Байєром.

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Ліга чемпіонів Челсі Челсі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Сесар Аспілікуета Сесар Аспілікуета Челсі - Лілль
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