Володар премії "Оскар" відвідав матч Челсі у Лізі чемпіонів

Відомий голівудський актор Метью Макконахі провів вечір на стадіоні Стемфорд Брідж, спостерігаючи за грою Челсі – Лілль в останньому матчі групового розіграшу Ліги чемпіонів.

Американський кіноактор, режисер та продюсер, володар премії "Оскар" Метью Макконахі відвідав матч 6-го туру Ліги чемпіонів між Челсі та Ліллем у Лондоні. Поєдинок, який пройшов на Стемфорд Брідж, закінчився перемогою лондонців 2:1.

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Іменитий актор побував у роздягальні Челсі, де сфотографувався з головним тренером команди Френком Лемпардом і півзахисником команди Крістіаном Пулішічем. Окрім того, Макконахі подарували іменну футболку з номером 22.

Нагадаємо, Метью Макконахі у серпні цього року став співвласником техаського футбольного клубу Остін. Нова команда голлівудської зірки була заснована в січні 2019 р. Очікується, що вона розпочне свої виступи в МЛС у 2021 році.

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