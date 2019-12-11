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Володар премії "Оскар" відвідав матч Челсі у Лізі чемпіонів

15:27 538 Читать на русском
Володар премії "Оскар" відвідав матч Челсі у Лізі чемпіонів
Френк Лемпард і Метью Макконахі / Твіттер ФК Челсі

Відомий голівудський актор Метью Макконахі провів вечір на стадіоні Стемфорд Брідж, спостерігаючи за грою Челсі – Лілль в останньому матчі групового розіграшу Ліги чемпіонів.

19’ Таммі Абрахам
35’ Сесар Аспілікуета
 
Лоїк Ремі 78’
19’ Таммі Абрахам
35’ Сесар Аспілікуета
78’ Лоїк Ремі

Американський кіноактор, режисер та продюсер, володар премії "Оскар" Метью Макконахі відвідав матч 6-го туру Ліги чемпіонів між Челсі та Ліллем у Лондоні. Поєдинок, який пройшов на Стемфорд Брідж, закінчився перемогою лондонців 2:1.

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Іменитий актор побував у роздягальні Челсі, де сфотографувався з головним тренером команди Френком Лемпардом і півзахисником команди Крістіаном Пулішічем. Окрім того, Макконахі подарували іменну футболку з номером 22.

Нагадаємо, Метью Макконахі у серпні цього року став співвласником техаського футбольного клубу Остін. Нова команда голлівудської зірки була заснована в січні 2019 р. Очікується, що вона розпочне свої виступи в МЛС у 2021 році.

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Ліга чемпіонів Лілль Лілль Крістіан Пулішіч Крістіан Пулішіч Френк Лемпард Френк Лемпард Остін Остін Челсі - Лілль Челсі Челсі
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