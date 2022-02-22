Челси – Лилль: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Челси в рамках 1/8 финала ЛЧ принимает Лилль. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Челси – Лилль стартовал в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция проходит на MEGOGO.
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Стартовые составы
Челси: Менди – Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо – Хаверц – Зиеш, Пулишич
Запасные: Кепа, Беттинелли, Жоржинью, Лукаку, Вернер, Лофтус-Чик, Сауль, Чалоба, Маунт, Кенеди, Сарр, Уэйл
Лилль: Сезар – Челик, Фонте, Ботман, Джало – Онана, Шека, Андре – Санчеш, Дэвид, Бамба
Запасные: Грбич, Ро, Гудмундссон, Бен Арфа, Йылмаз, Лихаджи, Гомес, Веа, Жегрова, Брадарич