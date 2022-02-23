Челси уверенно одолел Лилль в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Чемпион Франции продержался всего 7 минут. Зиеш качественно подал угловой, а Хаверц с рикошетом от газона попал в девятку. Лилль неплохо смотрелся до перерыва, но реализовать хотя бы один момент "догам" не удалось.

Челси победил Лилль в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов – лондонцы сделали весомую заявку на четвертьфинал

Челси использовал свои возможности гораздо умнее. Канте протянул мяч через полполя и выкатил удобную передачу на Пулишича, который пробил мимо голкипера. 0:2 – домашней победой команда Тухеля почти гарантировала себе четвертьфинал Лиги чемпионов.