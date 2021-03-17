Челсі – Атлетіко: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
20:50 - Читать на русском
Челсі в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Лігу чемпіонів приймає Атлетіко. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Челсі – Атлетіко розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Перший матч завершився мінімальною перемогою лондонців.
Челсі – Атлетіко: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Челсі:
Атлетіко:
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