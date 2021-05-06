"Так, можна сказати, що Челсі заслужив на перемогу. Ми билися, але вони заслужили вийти у фінал. Наші гравці, які вийшли сьогодні на поле, були фізично готові для матчу. Я пишаюся своїми хлопцями – ми спробували, ми дійшли дуже далеко, до фіналу залишився один крок. Челсі провів відмінний матч, потрібно віддати їм належне.

Челсі – Реал Мадрид – 2:0 – відео голів і огляд матчу

У нас не було явних моментів, Челсі же створив кілька – такий футбол. Але, як я вже сказав, я дуже пишаюся своїми хлопцями. Тепер ми відпочинемо і будемо думати про Ла Лігу. Звичайно, ми незадоволені. Коли програєш у півфіналі, не можеш бути задоволений, і це нормально. Це складно прийняти, але завтра ми повернемося на тренувальне поле, готові до роботи", – наводить слова Зідана офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Челсі впевнено переграв Реал (2:0) у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів та вийшов до фіналу змагань, де зустрінеться із Манчестер Сіті. Вирішальна зустріч відбудеться 29 травня, початок о 22:00.

Челсі вийшов у фінал Ліги чемпіонів, легко перегравши Реал