"Да, можно сказать, что Челси заслужил победу. Мы сражались, но они заслужили выйти в финал. Наши игроки, которые вышли сегодня на поле, были физически готовы для матча. Я горжусь своими ребятами – мы попытались, мы дошли очень далеко, до финала остался один шаг. Челси провел отличный матч, нужно отдать им должное.

Челси – Реал Мадрид – 2:0 – видео голов и обзор матча

У нас не было явных моментов, Челси же создал несколько – такой футбол. Но, как я уже сказал, я очень горжусь своими ребятами. Теперь мы отдохнем и будем думать о Ла Лигу. Конечно, мы недовольны. Когда проигрываешь в полуфинале, не можешь быть доволен, и это нормально. Это сложно принять, но завтра мы вернемся на тренировочное поле, готовы к работе", – приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, Челси уверенно переиграл Реал (2:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал соревнований, где встретится с Манчестер Сити. Решающая встреча состоится 29 мая, начало в 22:00.

Челси вышел в финал Лиги чемпионов, легко переиграв Реал