Наставник Челси Томас Тухель поделился впечатлениями от выхода на Реал в 1/4 финала ЛЧ. Немец обеспокоен тем, что фанатов не пустят на трибуны.

"Это крепкий соперник. Самой трудной задачей будет сыграть ответный матч на Бернабеу со зрителями. Это большой вызов, а также большое волнение вокруг этого матча. Мы знаем, что это будет тяжелым испытанием.

Фанаты Челси подрались с полицией и скандировали имя Абрамовича – видео дикарства

Неважно, что мы избежали другие английские команды. В конце концов это европейский турнир, и всегда приятно играть с европейскими командами, а не с английскими на данном этапе. С ними вы и так часто пересекаетесь на внутренней арене.

Отсутствие болельщиков будет серьезным недостатком. Эта игра для зрителей, которые могут оказать большое влияние. Надеюсь, мы найдем решение. Все в клубе и руководстве будут бороться за шанс. Я не уверен, насколько велика вероятность. Эти матчи, как и любые другие – для зрителей. Все совсем по-другому, когда на стадионе большая толпа", – цитирует Тухеля сайт Челси.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов – Яремчук и Зинченко узнали соперников