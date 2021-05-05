Нападник Реала Карім Бензема продовжує вписувати своє ім'я у різноманітні досягнення найпрестижнішого клубного турніру.

Матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі став 130-м для форварда Реала Каріма Бензема, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Челсі – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів

За цим показником француз зрівнявся з екс-хавбеком Барселони Андресом Іньєстою, який перебуває на 7-й сходинці рейтингу гвардійців ЛЧ. Більше за Каріма зіграли – Раян Гіггз (141 матч), Рауль (142), Ліонель Мессі (149), Хаві (151), Кріштіану Роналду (176), Ікер Касільяс (177).

Нагадаємо, Карім перебуває у Реалі з 2009-го. У поточному розіграші Ла Ліги 33-річний нападник провів 26 матчів, в яких відзначився 19-ма голами та 6-ма асистами.

Реал влаштує масовий розпродаж заради нових "галактікос" – 8 недоторканих, жорстка позиція Рамоса і майбутнє Луніна