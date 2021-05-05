Нападающий Реала Карим Бензема продолжает вписывать свое имя в различные достижения самого престижного клубного турнира.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против Челси стал 130-м для форварда Реала Карима Бензема, сообщает официальный сайт УЕФА.

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По этому показателю француз сравнялся с экс-хавбеком Барселоны Андресом Иньестой, который находится на 7-й строчке рейтинга гвардейцев ЛЧ. Больше за Карима сыграли – Райан Гиггз (141 матч), Рауль (142), Лионель Месси (149), Хави (151), Криштиану Роналду (176), Икер Касильяс (177).

Напомним, Карим находится в Реале с 2009-го. В текущем розыгрыше Ла Лиги 33-летний нападающий провел 26 матчей, в которых отметился 19-ю голами и 6-ю ассистами.

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