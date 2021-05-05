Челсі в рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів приймає мадридський Реал. Стартові склади та онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Челсі – Реал Мадрид розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Челсі – Реал Мадрид: анонс матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів

Перша зустріч завершилась результативною нічиєю у Мадриді з рахунком 1:1. Забивали Пулішіч та Бензема.

Андрій Лунін традиційно потрапив у запас. Натомість Серхіо Рамос повернувся в основний склад і допоможе Реалу в битві за фінал ЛЧ.

Стартові склади

Челсі: Менді – Тьягу Сілва, Крістенсен, Рюдігер – Аспілікуета, Жоржінью, Канте, Хаверц, Чілвел – Маунт, Вернер.

Your all-important team news for #CHERMA.



Up the Chels! pic.twitter.com/vlUUXS9cOB — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 5, 2021

Реал Мадрид: Куртуа – Начо, Мілітао, Рамос, Менді – Каземіро, Кроос, Модріч – Вінісіус, Азар, Бензема.

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