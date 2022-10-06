Челсі впевнено виграв битву грандів у групі E. "Сині" домінували весь матч і забили три голи, реалізувавши частину своїх моментів. У Мілана натомість був лише один шанс завдяки проходу Леау.

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На початку зустрічі Тетерушану рятував "россонері" після ударів Маунта та Сілви. Відкрити рахунок господарям вдалося завдяки кутовому – Фофана зіграв на добиванні.

У другому таймі Джеймс закрив усі питання. Спершу латераль чудово прострілив на Обамеянга, а потім красиво забив сам – з гострого кута під ближню стійку. У підсумку – розгром Мілана.