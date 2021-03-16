"Вважаю, що в цього Челсі взагалі немає слабких місць. Після приходу Томаса Тухеля вони не провалили жодного матчу. І поки незрозуміло, коли це взагалі станеться. Загалом нам протистоїть сильна команда, яка зміцніла з призначенням нового тренера. Поразок у Тухеля наразі не було. Челсі демонструє хороші результати вдома, граючи в якісний футбол.

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У нас одне завдання – перемогти. Потрібно диктувати супернику свої умови та намагатися здобути перемогу. Вийти вперед можна й на 84-й хвилині, і на 10-й – такий розвиток подій цілком реальний. Але важливо нав'язати Челсі свій футбол. Звісно, ми не знаємо, яку тактику обере суперник. Але я точно знаю, чого ми прагнемо. Ми хочемо перемогти", – цитує аргентинця офіційний сайт УЄФА.

До слова, матч Челсі – Атлетіко відбудеться у середу, 17 березня. Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою лондонців.

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